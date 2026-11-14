Lecce, i ladri svaligiano la villa di Coulibaly: rubati orologi per 60mila euro

Quattro orologi di pregio, per un valore stimato in 60mila euro, sono stati rubati nella villa in cui abita il calciatore del Lecce Lassana Coulibaly. Il furto risale alla serata del 10 novembre scorso. I ladri, approfittando dell'assenza dei proprietari, hanno forzato la porta d'ingresso della villa sulla Lecce-Arnesano e, dopo aver messo a soqquadro le stanze, hanno raggiunto la camera da letto rubando da un armadio i quattro orologi. Sono in corso ulteriori verifiche per accertare l'eventuale mancanza di altri oggetti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della sezione Radiomobile e della Stazione di Monteroni di Lecce.