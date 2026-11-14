Perri: "Felice al Torino, sono in un grande club"

"E' un'esperienza molto bella e intensa: sono arrivato da tre mesi e ho già vissuto tante cose belle, la città è meravigliosa e il club è ottimo": così il portiere del Torino, Lucas Perri, racconta il primo impatto con la realtà granata. "Tutti mi hanno accolto benissimo, è la terza squadra diversa in cui gioco lontano dal Brasile e ho l'opportunità di vivere in un nuovo contesto - aggiunge ai canali ufficiali della nazionale brasiliana - ed è davvero un'esperienza che mi può arricchire ulteriormente".