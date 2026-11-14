Pellegrino e la mitraglia alla Juve come Batistuta: "Ecco perché non lo farò più"

L’inizio di stagione è stato buono, ma la scintilla con il pubblico della Fiorentina è scattata lo scorso weekend, quando Mateo Pellegrino ha segnato il suo primo gol di testa in viola alla Juventus e poi ha esultato con la mitragliatrice come Batistuta: "Vanoli ci aveva mostrato un video per farci capire il significato della partita, ho visto Bati che festeggiava così e mi è venuto spontaneo imitarlo – ha raccontato l’attaccante argentino in un’intervista a La Gazzetta dello Sport - Ma è stata un’eccezione". “Non la farò più – ha aggiunto - perché non sarebbe giusto. È la sua esultanza, io l’ho presa in prestito per un’occasione speciale".