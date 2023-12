Lautaro ai box: risentimento agli adduttori, finito il 2023. Salta Lecce e Genoa

INTER

Il Toro ha finito l'anno: Inzaghi resta solo con Arnautovic, Thuram e Sanchez in attacco

© Getty Images Risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra. È l'esito degli esami strumentali ai quali si è sottoposto venerdì mattina Lautaro Martinez, uscito nel corso dei supplementari di Inter-Bologna di Coppa Italia con tanto di lacrime in panchina. L'argentino, che in questo primo scorcio di stagione ha già disputato la bellezza di 23 partite con la maglia nerazzurra con ben 17 gol, dice addio al 2024: sarà rivalutato nei prossimi giorni come comunicato dal club meneghino. La speranza di Simone Inzaghi è di riaverlo per il 6 gennaio in occasione di Inter-Verona al Meazza.

Si sono concretizzati quindi i timori delle scorse ore: il Toro salterà almeno due partite con Lecce e Genoa, gli ultimi appuntamenti dell'anno solare: l'Inter resterà davanti solo con Thuram, Arnautovic e Sanchez: quest'ultimi due però, non forniscono assolute garanzie tra stop fisici e una condizione fisica da ritrovare.

Sui social intanto, Lautaro Martinez ha manifestato il proprio dispiacere per il momento no: "Sono molto dispiaciuto di come è andata la partita di mercoledì sera, la Coppa Italia è una competizione a cui teniamo tanto visto che abbiamo vinto le ultime due edizioni, avremmo voluto proseguire nel cammino, la squadra ha dato tutto affinché potesse succedere. Ora focus totale sugli altri importantissimi obiettivi rimasti. Dopo 89 presenze di fila purtroppo sono costretto a fermarmi e quindi sono dispiaciuto di non poter aiutare domani i miei compagni, per qualche giorno riposo forzato per recuperare e tornare il prima possibile".