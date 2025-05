Inter, la squadra al completo in finale di Champions: riecco Pavard e Zielinski

Se la delusione per l'epilogo del campionato 2021-22 (quello vinto dal Milan nel testa a testa finale) aveva dato all'Inter la motivazione per ripartire e agguantare la finale di Champions nella stagione successiva, l'immagine di Lautaro Martinez - in panchina a Como con gli occhi lucidi, come quelli di tanti giocatori nerazzurri tre stagioni fa a San Siro contro la Samp - sconsolato e deluso mentre a Napoli partivano le feste per lo scudetto può essere quella decisiva per caricare il gruppo in vista del match di sabato contro il Psg, un appuntamento così grande che può cancellare qualsiasi brutto pensiero derivante da un campionato che sembrava già perso, poi miracolosamente riacciuffato e poi di nuovo buttato via col 2-2 contro la Lazio.