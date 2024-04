Inter, la prima volta di Lautaro: il Toro verso il titolo di capocannoniere

INTER

Il capitano nerazzurro sta vivendo la sua migliore stagione e può diventare il Pichichi per la prima volta in carriera

177 gol in carriera tra Racing di Avellaneda, Inter e Nazionale, eppure Lautaro Martinez non ha mai vinto da professionista un titolo di capocannoniere. Questa sembra davvero essere la volta buona: Vlahovic, a quota 15 gol in campionato, ha saltato Lazio-Juventus per squalifica, Giroud - a secco a Firenze - è rimasto a 12, Dybala (anche lui a 12) è convocato per Lecce-Roma ma non è al meglio dopo essere rimasto fuori contro il Sassuolo per infortunio.

A San Siro contro l’Empoli Lautaro, reduce da gol in nazionale contro il Costarica, ha una buona occasione per tornare a segnare e avvicinarsi al titolo di capocannoniere dopo i digiuni contro Genoa e Napoli intervallati dalla panchina di Bologna.

© sportmediaset

In campionato Lautaro Martinez ha superato quota 20 per la terza stagione consecutiva, ma mai si era spinto così in alto dopo 29 giornate disputate: 6 gol nel 18/19, prima stagione in nerazzurro - non da titolare - con Spalletti; poi 12 e 15 centri nei due anni della gestione Conte. Infine 14 e ancora 14 - dopo 29 giornate - nelle ultime due stagioni con Inzaghi allenatore. Ora, con 23 centri, ha migliorato - e di molto - la sua media realizzativa. Dovesse mantenere questo ritmo, l'interista chiuderebbe con 30 reti, quota superata dagli anni 60 a oggi, soltanto da Toni nel 2006 (31 gol con la Fiorentina), Higuain nel 2016 con il Napoli (36 reti) e Immobile nel 2020 con la Lazio (36 centri anche per lui).

Se Lautaro Martinez non è già a quota 30 in campionato è a causa della sua allergia ai rigori: in maglia nerazzurra ne ha sbagliati 8 su 22 e la prima scelta ora è Calhanoglu, che in questa Serie A ha fatto 7 su 7 dal dischetto.

Vedi anche inter Inter, Lautaro e Thuram vogliono ritrovare i gol per lo scudetto