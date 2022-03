Inter, la Nord diserta la trasferta di Torino: "Abbiamo le nostre ragioni"

IL COMUNICATO

Niente tifo organizzato nerazzurro per il derby d'Italia: "Scelta dolorosa, ma inevitabile"

L'Inter di Simone Inzaghi dovrà fare a meno del sostegno della Curva Nord nel derby d'Italia in programma domenica sera a Torino. I rappresentanti del tifo organizzato nerazzurro hanno infatti fatto sapere, tramite un comunicato, che non saranno allo Stadium per la sentitissima sfida con la Juve. I motivi dello sciopero non sono stati specificati, ma tutti i gruppi hanno deciso di aderirvi.

IL COMUNICATO

"La Nord non sarà presente a Juventus-Inter del 3 aprile.

Non staremo a dare spiegazioni per non dare adito alle solite e inutili polemiche dei rapaci del nulla.

Abbiamo le nostre ragioni e questo deve bastare a chi legge, vi basti sapere che è un pensiero condiviso da tutti i responsabili dei gruppi.

È una scelta dolorosa ma inevitabile. Nessuna partita di cartello, nemmeno la più importante, potrà mai prevaricare l'essenza di quello che siamo.

Noi siamo il tutti che diventa uno.

CN69 - Curva Nord Milano".