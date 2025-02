Inter, la mediana stecca: Calhanoglu al trotto, Frattesi distratto e bocciato

La pesante sconfitta contro la Fiorentina ha lasciato il segno in casa Inter. Non tanto per il risultato, quanto per come è arrivata. Contro la Viola la banda di Inzaghi ha sbagliato approccio, giocando sottoritmo e senza la solita cattiveria agonistica per tutto il match. Tema tattico emerso soprattutto in mediana, con Calhanoglu e Frattesi protagonisti in negativo della sfida e finiti subito sul banco degli imputati.