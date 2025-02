Serie A, Fiorentina-Inter 3-0: Kean travolge i nerazzurri, niente aggancio in vetta

Con la doppietta odierna (vs Inter) Moise Kean ha stabilito il proprio record di marcature stagionali nei Big-5 campionati europei: 15, superato il precedente di 13 marcature con il PSG nel 2020/21 in Ligue 1.

La Fiorentina ha vinto senza subire reti un match casalingo contro l’Inter in Serie A (3-0) per la prima volta dal 5 ottobre 2014 (3-0 in quel caso – con Vincenzo Montella in panchina).

L’Inter ha perso senza segnare un match di Serie A subendo almeno tre reti (0-3 vs Fiorentina) per la prima volta dal 2 dicembre 2016 (0-3 fuori casa vs Napoli in quel caso con Stefano Pioli in panchina).

L'Inter non perdeva una partita di Serie A con almeno tre gol di scarto dal 19 maggio 2019 contro il Napoli (1-4 in quel caso).

L’inter non ha trovato la via della rete in un match di campionato (0-3 vs Fiorentina) per la prima volta dal 4 maggio 2024 (0-1 vs Sassuolo in quel caso).

Da inizio ottobre, nessun giocatore ha realizzato più marcature multiple di Moise Kean in Serie A: tre – come Mateo Retegui – frutto di una tripletta e due doppiette.

La Fiorentina ha vinto con almeno tre reti all’attivo e senza subire gol un match casalingo di Serie A (3-0 vs Inter) per la prima volta dal 3 dicembre 2023 (3-0 vs Salernitana).

Tra i difensori che hanno segnato almeno tre reti e fornito almeno tre assist a paritre dalla scorsa stagione di Serie A (dal 2023/24), solo Nadir Zortea (7G+5A – giugno 1999), Gabriele Zappa (3G+3A – dicembre 1999) e Andrea Cambiaso (4G+3A – febbraio 2000) sono più giovani di Luca Ranieri (3G+3A – aprile 1999).

L’inter ha perso tre delle ultime 15 gare tra tutte le competizioni (10V, 2N) tante sconfitte quante quelle rimediate nelle precedenti 45 in questi tornei (32V, 10N).

Quello di Luca Ranieri (58:59’’) è il primo gol subito dall’Inter nei primi 15’ del secondo tempo in questo campionato – cioè dal 46’ al 60’, il primo a partire da quello messo a segno da Johan Vásquez con il Genoa nel torneo (53:30’’), il 4 marzo scorso.

L’Inter è la formazione che ha sia effettuato più tiri nel corso del primo tempo in questo campionato (169) sia subito meno conclusioni nella prima frazione di gara (88).

La Fiorentina non ha subito gol in casa per tre primi tempi di fila in Serie A (vs Torino, Genoa e Inter) per la prima volta dal dicembre 2023 (tre anche in quel caso).