L'Inter più brutta, qualche big scricchiola: per Inzaghi un nuovo esame da superare

Firenze come Bologna e non solo per la vicinanza geografica. L'asterisco in classifica non porta bene all'Inter di Simone Inzaghi che, dopo due mesi passati a fare i conti con una classifica potenziale e non reale, oggi si trova esattamente dove si trovava dopo il derby: a tre punti di distanza dalla vetta del Napoli di Antonio Conte. Il perché è presto detto e riporta alla disastrosa trasferta di Firenze persa, meritatamente, 3-0.