Serata storta o segnali di stanchezza del progetto: Inter, viaggio tra i due opposti

Allarme rosso anche in prospettiva futura o passo falso in una stagione così lunga e faticosa? Il giudizio dell'Inter oscilla tra due estremi ben distanti tra loro che però in qualche modo si avvicinano osservando il termometro dell'umore dei tifosi dopo la pesante sconfitta contro la Fiorentina. La quarta sconfitta stagionale (l'anno scorso, a questo punto della stagione erano solo due) rischia di lasciare il segno perché in un solo colpo lascia il Napoli primo e padrone del suo destino, conferma le cattive sensazioni a livello di atteggiamento (occasioni clamorose a parte, intendiamo) del derby e pone la squadra in una cattiva condizione mentale in vista di un febbraio a dir poco decisivo che colmerà a inizio marzo nel big match del Maradona. D'altro canto non si può gettare il bambino con l'acqua sporca in una stagione in cui i nerazzurri sono ancora in corsa su tutti i fronti - col neo della Supercoppa Italiana, ma le finali si possono anche perdere - e hanno l'esperienza necessaria per gestire momenti del genere, e il recente passato lo ha insegnato.