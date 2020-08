Inter, la Curva Nord si schiera: "Gli interisti veri sono con Conte"

Lo sfogo post-Atalanta di Antonio Conte per ora non ha avuto seguiti ufficiali per quanto riguarda le dichiarazioni societarie, salvo il comunicato sulla chiacchierata con il presidente Steven Zhang che però è circostanziata all'attualità e all'Europa League, ma una nutrita fetta dei tifosi dell'Inter ha deciso di schierarsi con il tecnico: "Gli interisti veri e la Curva Nord sono con Conte" è lo striscione apparso oggi sotto la sede nerazzurra.