Inter, la Curva Nord carica la squadra: striscioni per Lautaro e Handanovic

AD APPIANO

I tifosi nerazzurri hanno fatto sentire la loro vicinanza alla squadra dopo un periodo difficile in termini di risultati

Un solo punto in tre partite in campionato e la sconfitta contro il Liverpool hanno macchiato la stagione fin qui molto positiva dell'Inter e così la Curva Nord alza la voce e fa sentire il suo appoggio alla squadra per aiutarla a uscire dal momento di difficoltà. Questa mattina al loro arrivo ad Appiano Gentile i giocatori di Inzaghi hanno trovato esposti alcuni striscioni di incitamento alla squadra e in particolare ad Handanovic e Lautaro, forse i più in difficoltà nelle ultime gare. Inter: striscioni per Handanovic, Lautaro e la squadra ad Appiano

















Ultime gallery Vedi tutte

"Samir non ti curar di loro, la Nord è con te" lo striscione dedicato al portiere, che dall'errore sul secondo gol di Giroud nel derby ha inanellato una serie di incertezze come sul gol di Raspadori e quello di Firmino. Per rimettere la testa davanti Inzaghi ha bisogno dell'Handanovic visto a Bergamo, come ha bisogno del miglior Lautaro Martinez, a secco in campionato ormai da sette gare e reduce dall'incredibile errore a porta vuota contro il Sassuolo.

I tifosi sono al loro fianco e gliel'hanno dimostrato, ora sta ai giocatori tornare sui loro livelli abituali già a partire dalla trasferta di Marassi col Genoa (quando potrebbe esordire Gosens). "Con la forza si vincono le battaglie, col carattere si vince la guerra" il messaggio della Nord.

Vedi anche inter Dimarco: "Inter più forte, vinceremo lo scudetto. Il rinnovo lo volevo già in estate"