Dimarco: "Inter più forte, vinceremo lo scudetto. Il rinnovo lo volevo già in estate"

IL PENSIERO

Il difensore nerazzurro a Sportmediaset: "Questa maglia è un piacere, mi ripaga di tanti sacrifici. Sempre grato a Juric"

L'Inter nel cuore fin da bambino e quel sogno di vincere lo Scudetto in maglia nerazzurra anche più che vivo. Federico Dimarco si sta ritagliando uno spazio importante nella squadra di Simone Inzaghi, prendendosi una rivincita dopo anni difficili: "Ho avuto due gravi infortuni e ho dovuto fare tanti sacrifici per arrivare qui. Vestire la maglia dell'Inter non è un peso, semmai un piacere. Sappiamo quanto valiamo e vinceremo lo scudetto" le parole ai microfoni di Sportmediaset. Getty Images

L'accelerata nella carriera di Dimarco, soprattutto per quanto riguarda la Serie A, è arrivata nella scorsa stagione nel Verona di Juric: "Lo ringrazierò per sempre perché mi ha fatto diventare quello che sono e ha creduto da subito in me. Lui e Inzaghi, pur con due metodi molto diversi, mi hanno aiutato molto" ha raccontato il difensore dell'Inter che ora punta anche alla Nazionale: "Se mi convocheranno ancora dipenderà solo da me e dalle prestazioni".

L'obiettivo è vincere lo scudetto con la sua Inter e Dimarco, pur vivendo un momento difficile coi nerazzurri, non ha dubbi: "Stiamo faticando un po', ma non temiamo nessuno. Sappiamo il nostro valore e alla fine il titolo lo vinceremo noi".

L'esterno, pur con l'arrivo nelle sue zone di campo di Gosens, ha firmato il rinnovo con l'Inter: "Lo volevo già nell'estate scorsa, è stata una grandissima notizia. La concorrenza non mi spaventa, ma l'importante è che la competizione tra noi sia viva. Ho un bel rapporto con Bastoni e Kolarov, che mi dà sempre molti consigli".