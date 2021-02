Inter, la Curva Nord appoggia Lukaku dopo lo scontro con Ibrahimovic: "Fieri di te!"

Prima del match di Coppa Italia contro la Juventus, la Curva Nord ha voluto far sentire la propria vicinanza a Romelu Lukaku, costretto a saltare la partita dopo l'ammonizione rimmediata nel derby contro il Milan: "Testa alta, petto in fuori. Romelu fieri di te". Il messaggio fa proprio riferimento allo scontro con Ibrahimovic per il quale l'attaccante dell'Inter è sotto inchiesta da parte della Figc assieme allo svedese.

