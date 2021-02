Caso Ibrahimovic-Lukaku, la Procura Federale oggi apre un'inchiesta

Sono giorni decisivi per il caso dello scontro tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku durante il derby di Coppa Italia tra Inter e Milan di martedì scorso. La Procura della Federcalcio - scrive il Corriere della Sera - aprirà oggi formalmente un'inchiesta e acquisirà le prove audio e televisive, per analizzare che cosa nel dettaglio si sono detti i due attaccanti. Le tempistiche non sono certe, ma secondo il quotidiano non si andrà troppo per le lunghe.

afp