Inter, la Curva Nord a Lukaku: "Sei scappato, conta chi resta nella tempesta"

Le scuse di Lukaku non commuovono la Curva Nord che ha deciso di rispondere con uno striscione esposto fuori San Siro: "Non conta chi con la pioggia scappa, conta chi nella tempesta resta. Ciao Romelu". I tifosi dell'Inter non cambiano idea e rimproverano al belga la scelta di andare via in un momento delicato, visti gli addii di Conte e Hakimi, e a metà agosto, lasciando poco tempo al club di sopperire alla partenza.