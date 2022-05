Inter, Inzaghi: "Vittoria meritata, non molliamo e ci crediamo fino alla fine"

QUI INTER

Il tecnico nerazzurro dopo la vittoria con l'Udinese: "Ci sono ancora 9 punti disponibili e tutto è possibile"

Simone Inzaghi si gode la vittoria della Dacia Arena che mantiene vivo il sogno scudetto. "Grande prova di carattere e personalità contro una squadra che nel mese di aprile era stata la migliore dopo di noi - ha detto a Dazn -. Abbiamo meritato la vittoria su un campo difficilissimo, i ragazzi sono stati bravissimi. Voglio ringraziare i tifosi che ci hanno sostenuti dall'inizio alla fine. Sul 2-0 abbiamo preso il gol di Pussetto che ci ha fatto abbassare un po'. La squadra è rimasta in partita e non ha rischiato quasi nulla. Ora dovremo essere bravi, mancano tre partite e la finale di Coppa Italia. La squadra è in salute, sta bene e vuole crederci fino alla fine". Udinese-Inter: la fotogallery del match































Sul fatto che Milan e Inter non giocano mai in contemporanea. "Non penso sia condizionante, siamo abituati da quanto sono arrivate le televisioni. Ero molto concentrato sulla gara con l'Udinese, dobbiamo sempre rimanere concentrati".

Il ko di Bologna è metabolizzato. "Abbiamo parlato con la squadra, bisognava fare una partita importante. Dovevamo fare una partita da Inter, non si molla si va avanti ci sono ancora 9 punti disponibili e tutto è possibile".

Sulle condizioni di Barella, uscito per un problema al ginocchio destro. "Sembrerebbe solo una forte contusione, i medici mi hanno tranquillizzato. Incrociamo le dita. E' un giocatore troppo importante per noi".

