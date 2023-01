Inter, Inzaghi verso il Verona: "Serve determinazione, non pensiamo alla Supercoppa"

L'Inter di Inzaghi riprende ospitando il Verona la corsa in campionato. Dopo il turno passato in Coppa Italia, i nerazzurri non possono concedersi altri stop in Serie A: "Ci arriviamo dopo un match dispendioso come quello contro il Parma - ha commentato Inzaghi alla vigilia - e troviamo un avversario come il Verona che dopo la sosta si è presentato in ottime condizioni, giocando due partite importanti. Hanno già dimostrato di essere in salute anche contro Juventus e Milan".