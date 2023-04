Inter, Inzaghi: "Semifinale un sogno da vivere, il derby uno stimolo in più"

INTER

Il tecnico nerazzurro dopo aver raggiunto le semifinali di Champions: "Grande serata per tutta la società"

© Getty Images Simone Inzaghi si gode il raggiungimento di un traguardo straordinario, dopo aver eliminato il Benfica ai quarti di Champions League e aver raggiunto il Milan in semifinale: "C'è grande felicità, è una serata importante per tutta l'Inter - le parole del tecnico dell'Inter a Prime Video -. Abbiamo fatto una grande partita e meritato nel doppio confronto con una squadra di qualità, che aveva perso solo 2 partite prima di incontrarci. È una semifinale ampiamente meritata, era un sogno ma adesso ci siamo e la vivremo alla grande. Sono felice per i ragazzi, per il cammino fatto. Siamo partiti da un girone difficilissimo, ma siamo stati bravi, uniti insieme ai nostri tifosi, anche questa sera straordinari. Riviviamo serate che mancavano da tanti anni a questa squadra".

Ai microfoni di Sky Sport, poi un commento sul Milan, prossimo avversario: "Trovarli di fronte è un grande traguardo, il derby sarà uno stimolo in più".

Inzaghi ha anche parlato delle critiche ricevute nelle ultime settimane per i risultati negativi in campionato: "A volte ci stanno, a volte sono suggerite... Sono in questo mondo da tanti anni e so come va, ma sono concentrato su serate come queste.

Poi il discorso si è spostato sul campo, sui gol incassati nel finale e sulla gestione degli attaccanti: "Sul primo gol è stato molto bravo Antonio Silva, sul secondo i miei mi han detto di aver sentito un fischio, pensavano fosse finita. L'obiettivo è avere tutti e quattro gli attaccanti a disposizione, che stiano bene, ed è successo solo nell'ultimo mese. Il calendario è proibitivo con semifinale di Champions e Coppa Italia, tutti mi stanno grande una mano".