Inter, Inzaghi ritrova Dimarco contro il Bayern e dice stop al turnover

Bayern Monaco mercoledì per agguantare la semifinale Champions, la trasferta di Bologna domenica per non lasciare punti in campionato, il derby del mercoledì successivo per arrivare in finale di Coppa Italia e la Roma a San Siro domenica 27 per chiudere un ciclo terribile: se i nerazzurri ne usciranno indenni la linea di confine del "giocarsi la stagione" si sposterà ancora più avanti ma questo è quello che sognano tutti ad Appiano Gentile. Per fare questo, servirà affidarsi ai titolarissimi quindi, per qualche partita, il turnover estremo sarà un po' meno estremo, almeno nelle formazioni iniziali.