Inter, nessun timore del triplo impegno: Arnautovic talismano, ora il Bayern per continuare a sognare

La cosa che certamente sta dando maggiori soddisfazioni al tecnico è che, proprio nel momento più delicato della stagione, sta arrivando un grosso contributo da parte delle cosiddette seconde linee: Carlos Augusto, Frattesi, Bisseck e naturalmente Arnautovic, protagonista assoluto del successo di San Siro. L'austriaco si sta rivelando un vero e proprio talismano in questo rush finale, essendo andato a segno in tre delle ultime quattro gare in cui è sceso in campo (tutte quelle in cui è partito titolare). Al momento lui è l'uomo del campionato, mentre in Champions non si tocca la ThuLa, ma chissà che non possa rivelarsi decisivo anche col Bayern.