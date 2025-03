Inter, Inzaghi ritrova de Vrij, conto alla rovescia per Zalewski

Come nelle previsioni, l'Inter riabbraccia Stefan de Vrij: il suo rientro in gruppo era previsto per venerdì e infatti il difensore olandese ha fatto la seduta coi compagni, risultando completamente recuperato verso la sfida contro l'Udinese. Nicola Zalewski ha lavorato solo in parte col gruppo ma anche l'esterno polacco sta per tornare a disposizione, tanto che già domani è atteso col gruppo e quindi punta a strappare una convocazione per domenica.