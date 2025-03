Inter, Lautaro: "Questa squadra è passione, il Mondiale per Club mi esalta"

BARELLA: "VOGLIO IL MONDIALE E POI INCONTRARE LEBRON"

"L'obiettivo nel Mondiale per club? È cercare di alzare il trofeo per noi, per i nostri tifosi, per tutta l'Inter. Quindi andremo là con la voglia di fare bene". Lo ha detto Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter, riguardo la competizione che si disputerà in estate. "Nella sua storia l'Inter ha nel suo Dna la voglia di vincere e alzare trofei. Sicuramente in tutte le competizioni in cui partecipiamo il nostro obiettivo è vincere - ha aggiunto - Sappiamo che è una competizione difficilissima e verrà dopo un campionato lungo. Ci saranno tanti fattori da valutare, però il nostro obiettivo è andare là per alzare quel trofeo". E sulla prima partita che si giocherà a Los Angeles contro il Monterrey, davanti a oltre 90.000 spettatori, ha commentato: "Sicuramente siamo abituati, perché anche San Siro, quando spinge, ci sono tante persone. Quindi abbiamo questa abitudine". "Sarà una bellissima esperienza. Una cosa nuova, perché io non ho mai giocato un mondiale per club. Sarà anche una delle prime volte che vedo l'America - confessa Barella - Tra tutti gli sportivi il mio idolo è LeBron James. Quindi, se ci fosse la possibilità, anche solo di andare a vedere una sua partita, o di incontrarlo, mi farebbe molto piacere". E conclude: "Lautaro Martinez? E il nostro capitano, a prescindere dall'avere la fascia in campo. È un leader dello spogliatoio, da tanti anni qua. Sa cosa vuol dire vincere e trasmettere che cos'è l'Inter, quindi sicuramente è un punto di riferimento per tutti noi, e lo sarà ancora di più, dato che ha avuto la fortuna di giocare tante partite internazionali".