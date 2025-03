Inter: Zalewski e De Vrij parzialmente in gruppo, Correa resta in vantaggio per affiancare Thuram

Arrivano buone notizie per Simone Inzaghi dall'ultimo allenamento della sua Inter: oltre ad aver riabbracciato tutti i nazionali, gli ultimi a riunirsi alla squadra sono stati Asllani e Taremi, il tecnico nerazzurro ha anche ritrovato per uno spicchio di sessione Stefan De Vrij e Nicola Zalewski. L'olandese e il polacco si sono infatti allenati parzialmente in gruppo e, con tutta probabilità, potranno essere recuperati per la gara contro l'Udinese, quanto meno per la panchina. Due recuperi non da poco, considerando la squalifica di Bastoni e l'infortunio di Dumfries.