Inter, Inzaghi: "Rimane l'amaro in bocca, meritavamo qualcosa in più"

Simone Inzaghi mastica amaro dopo il pareggio con l'Atalanta. "Rimane l'amaro in bocca, avremmo meritato qualcosa in più senza nulla togliere all'Atalanta - ha detto a fine gara -. Andiamo avanti, ci siamo disuniti dopo il rigore sbagliato ma nei primi venti minuti del primo tempo e nella ripresa si è vista un'ottima Inter. Il rigore? La decisione è stata mia, avevo Dimarco e Perisic ed in quel momento mi sembrava più fresco Federico".

Getty Images