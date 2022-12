Inter, Inzaghi riabbraccia Lukaku e avvisa il Napoli: "Campionato strano"

INTER

Il tecnico nerazzurro crede alla rimonta scudetto e ne parla in esclusiva per "I re del calcio", intanto il club attende una risposta da Skriniar

Sotto l’albero di Natale Simone Inzaghi e tutti i tifosi dell’Inter avrebbero voluto trovarci il rinnovo del contratto di Milan Skriniar, ma purtroppo il grande ottimismo di qualche mese fa è stato piano piano sostituito da un pessimismo crescente per una risposta che il difensore slovacco ancora non ha fatto arrivare. Il recente incontro in sede con il suo agente Sistici ha riacceso un minimo di speranze di Marotta e Ausilio, dimostra come la partita sia ancora aperta e che Skriniar non abbia già preso una decisione definitiva, il tempo però passa e di firme per ora non se ne vedono.

Dalla Francia filtra anche la possibilità di un più che sostanzioso bonus-commissione messo sul piatto dal Psg insieme ai 9 milioni e mezzo netti all’anno che renderebbe tutto ancora più difficile. Le due parti si sono ridate appuntamento dopo le feste, nel 2023 quando l’Inter si aspetta una risposta definitiva a un’offerta che è già il massimo per le casse nerazzurre: 6 milioni e mezzo netti, come i top della rosa Lautaro e Brozovic. Solo un bonus alla firma di un paio di milioni consentirebbe un minimo rilancio alla dirigenza nerazzurra per continuare a sperare.

Sotto l’albero ci sono invece le speranze di Simone Inzaghi, che intervistato da Alberto Brandi per lo speciale “I re del calcio”, in onda il 29 dicembre alle 23.45 su Italia 1, crede ancora allo scudetto: "Assolutamente sì, è un campionato che è una novità per tutti con questa pausa lunghissima".

La sfida del 4 gennaio di San Siro con il Napoli può riaprire il campionato nerazzurro, ma ci vorrà un’impresa per avere la meglio sulla squadra di Spalletti: "Sappiamo che il Napoli finora ha fatto qualcosa di straordinario amplificando gli errori che hanno fatto l'Inter e le altre, hanno fatto qualcosa che in Europa non ha fatto nessuno e adesso il distacco si è ampliato, ma chiaramente noi come le altre sappiamo che adesso dobbiamo fare un qualcosa in più per migliorarci".

Il miglior regalo di Natale per Inzaghi ha sempre più i connotati di Romelu Lukaku, al lavoro anche oggi per continuare a mettere benzina nelle gambe in vista di un 2023 in cui vuole tornare a tutti i costi protagonista. Dopo gli 87 minuti e il gol di Reggio Calabria adesso si attende l’esame finale di giovedì contro il Sassuolo per capire se sarà lui, al fianco di Dzeko, il titolare nella supersfida contro il Napoli, la partita delle speranze interiste.

