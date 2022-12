Inter, l'agente di Lautaro: "È molto legato ai nerazzurri. Hakimi? Il calcio è dinamico..."

LE PAROLE

Alejandro Camano parla del Toro: "Per lui l'importante è che il club vinca"

L'agente di Lautaro Martinez torna a parlare del suo assistito e lo fa con parole che non potranno che far felici i tifosi dell'Inter: "Lautaro è molto legato all’Inter - ha detto Alejandro Camano a Calciomercato.it -. Per me è molto importante dire al popolo nerazzurro che un po’ del Mondiale vinto dall'Argentina è anche suo, che ha dato tanta fiducia e tanto amore al calciatore".

Camano ha poi sottolineato le grandi qualità del ragazzo: "Lautaro è un calciatore incredibile, con una mentalità formidabile. Con Lukaku ha fatto un calcio meraviglioso e con Dzeko, che è un grandissimo, anche. L’importante per Lautaro è che l’Inter vinca, non possiamo parlare di tante cose che succedono all’interno".

L'agente spagnolo si è poi soffermato su un altro suo assistito, Achraf Hakimi, parlando della sua chiacchierata nostalgia per i colori nerazzurri: "Sono molto felice per Hakimi, ha fatto un Mondiale incredibile con un Marocco formidabile. Ha dato molta cura alla sua nazionale e il suo torneo è stato meraviglioso. Un ritorno all'Inter? Non lo so, Ausilio ha fatto tante operazioni intelligenti quando siamo approdati in nerazzurro. Per il futuro non saprei, lui ha tre anni e mezzo di contratto con il Psg che ha l’obiettivo di vincere la Champions League e il campionato. Credo che adesso Achraf giocherà di sicuro. Per quanto riguarda il futuro il calcio è molto dinamico... ma adesso è molto felice in Francia".

