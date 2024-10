Inter, Inzaghi recupera pezzi: Calha e Acerbi verso il rientro col Venezia

Discorso diverso invece per Kristjan Asllani e Carlos Augusto, gli altri due acciaccati del gruppo. Alla Pinetina il centrocampista albanese ha svolto un lavoro di protezione per non rischiare riacutizzazioni del dolore al ginocchio e le sue condizioni verranno monitorate con grande attenzione per evitare sovraccarichi o ulteriori problemi all'articolazione. Solo terapie invece per l'esterno brasiliano, il cui rientro, salvo imprevisti, è programmato dopo la sosta.