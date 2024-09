Inter, Inzaghi: "Buon approccio, preso eurogol. Bravi a reagire, ma dispiace"

Monza-Inter, il film del match







































1 di 21 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 21 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

L'Inter frena a Monza, col pari per 1-1 acciuffato nel finale da Dumfries che proietta i nerazzurri alla settimana che porta a City e Milan con un altro spirito. Simone Inzaghi, intervenuto ai microfoni di Dazn, non può di certo essere soddisfatto: "L'approccio è stato buono, i primi 20' abbiamo creato parecchio. Dovevamo essere bravi a sbloccarla, anche l'anno scorso era stata così e l'abbiamo sbloccata subito. Oggi non ci siamo riusciti, abbiamo avuto occasioni importanti e poi siamo stati lenti a far girare la palla. Abbiamo avuto poca qualità nell'ultimo passaggio, dovevamo tirare e invece abbiamo imbucato con poca lucidità".