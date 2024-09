Serie A, Monza-Inter 1-1: Mota illude Nesta, Dumfries regala il pareggio a Inzaghi

MONZA-INTER 1-1

Succede tutto nel finale, con i biancorossi avanti a sorpresa e i nerazzurri capaci di riacciuffare subito il pari

Nella quarta giornata di Serie A Monza e Inter non vanno oltre l'1-1. In un match avaro di emozioni, con poche occasioni da gol da una parte e dall'altra, Nesta si illude col gol di Mota (81') al quale pochi minuti dopo risponde Dumfries (88'). Un punto per parte, con i nerazzurri che perdono l'occasione di andare in testa alla classifica in solitaria. Ancora una volta Nesta rimanda l'appuntamento con i primi tre punti in A.

LA PARTITA

Con la doppia sfida rovente a Manchester City e Milan tra Champions League e campionato, Simone Inzaghi opta per turnover ragionato concedendo il riposo a Bastoni, Barella e Calhanoglu, mentre in avanti è confermata la ThuLa. Nesta, invece, conferma la formazione che ha pareggiato a Firenze. Un match che fatica a vivere emozioni, con entrambe le squadre che si sono studiate e ostacolate a lungo nel corso della prima frazione. Il primo a provarci, sfruttando l'errore in disimpegno di Maldini, è Dimarco che dalla distanza spaventa Turati, ma col pallone terminato al lato. Lo stesso Maldini, poco dopo, conclude da fuori con Sommer che para agilmente. Al 26' è Frattesi ad andare vicino alla rete, con una conclusione al volo da centro area su assist di Dimarco che sibila sul palo di destra. Ma tra possesso palla e cambi di gioco nel tentativo di sbloccarla da una parte e dall'altra, il cronometro corre e il risultato resta inchiodato sullo 0-0, giusto, a fine primo tempo.

Nessun cambio all'intervallo, con la seconda frazione che parte con un Monza più propositivo e l'Inter più in attesa. Per cercare di dare più soluzioni per trovare spazi, capitan Lautaro indietreggia per ricevere palla, ma difesa e centrocampo dei brianzoli sono attente, con l'argentino che non ha tanta libertà di movimento. Il Toro viene richiamato in panchina da Inzaghi dopo appena 11' del secondo tempo, sia nel tentativo di trovare spazi con forze fresche (Taremi, Zielinski e Dumfries al posto dell'argentino, Mkhitaryan e Darmian) sia per salvaguardare il capitano in vista della sfida al City e il successivo derby della Madonnina. Il più propositivo è subito Zielinski, sterzando da destra a sinistra lasciando sul posto il centrocampo del Monza che al 66' viene saltato di netto da un lancio lungo finito sui piedi di Dimarco che al volo prova a servire Thuram, ma il francese non arriva per poco. Un match che sembra destinato a viaggiare sulle ali dell'equilibrio, ma con Inzaghi che vuole portare a casa i tre punti tanto da gettare nella mischia anche Arnautovic e Correa, ridisegnando la formazione nel quarto d'ora finale. Ma all'improvviso ad accendersi è il Monza, con Mota che all'81' sorprende Pavard: su cross da destra di Izzo, il portoghese si infila in area di rigore e con le molle ai piedi sovrasta il francese incornando dove Sommer non può arrivare. Un vantaggio che però dura pochi minuti, con Dumfries che all'88' riequilibra il match col tap-in su cross di Carlos Augusto. Nel finale l'Inter va a caccia del gol del sorpasso, ma il Monza non si lascia sorprendere chiudendo col pari. Un'altra illusione per Nesta, che sfiora nuovamente i primi tre punti in carriera in A. Si salva Inzaghi, che grazie a Dumfries mette una pezza iniziando la settimana più difficile della stagione con un pari.

LE PAGELLE

Izzo 6,5 - Si mette a guardia degli attaccanti nerazzurri insieme ai compagni di reparto e non ce n'è per nessuno. Prima con Lautaro, poi con Taremi, non sbaglia nessun intervento, appena si affaccia in zona avanzata confeziona il pallone per il vantaggio di Mota.

Maldini 6,5 - Rischia di combinare un pasticcio in apertura di match, poi cresce e si rende pericoloso più volte. Si sacrifica e mette una pezza dove Kyriakopoulos non arriva, corre su e giù per la fascia cercando gli spiragli tra le maglie nerazzurre.

Djuric 6 - In avanti non è di certo il solito, ma in termini di sacrifici non si smentisce. Marcato stretto dai centrali nerazzurri, stringe i denti e prova di sponda a far salire i suoi, quando serve riesce anche a proteggere palla per cercare di dare più soluzioni e tempi per ricomporsi alla sua squadra.

Mota 6,5 - Chiamato in campo nella ripresa al posto di un Caprari impalpabile, si trasforma nell'eroe della serata, quello che nessuno si sarebbe mai aspettato. D'intelligenza sfrutta gli spazi e sorprende Pavard per il vantaggio, poi corre su e giù per aiutare i suoi a mantenere il vantaggio.

Pavard 5,5 - Fa il suo, ma proprio quando si spegne un momento, ecco il gol. Troppo superficiale sulla marcatura, Mota ringrazia.

Dumfries 6,5 - Come Mota, anche l'olandese è l'eroe di giornata nelle fila nerazzurre. Si fa trovare al posto giusto al momento giusto, regalando a Inzaghi il pari (il secondo in trasferta) che risveglia l'Inter in una delle settimane più complicate della stagione.

Dimarco 6,5 - È l'incaricato numero uno per trovare soluzioni e spazi per far male ai biancorossi e, come sempre, fa il suo. Dai suoi piedi partono le occasioni da gol più nitide, ma

Frattesi 6,5 - Con Asllani non ha fatto rimpiangere le assenze per turnover di Barella e Calhanoglu, facendosi trovare pronto in ogni occasione, difensiva o offensiva. In avanti è una garanzia, facendosi propositivo più volte, in fase difensiva è un cavallo pazzo che fa giù per il campo con l'obiettivo di sradicare ogni pallone dai piedi avversari.

Thuram 5,5 - Inizialmente è il terminale d'attacco dei nerazzurri, con Dimarco e Frattesi che cercano la giocata verso il francese, ma minuto dopo minuto scompare. Francobollato dalla difesa biancorossa, la punta nerazzurra fatica e si vede poco e a differenza di Lautaro non si muove abbastanza per dare soluzioni ai compagni.

IL TABELLINO

MONZA-INTER 1-1

Monza (3-4-2-1): Turati 6; Izzo 6,5, Marì 6,5, Carboni 6,5; Pereira 6, Pessina 6,5, Bondo 6, Kyriakopoulos 6,5; Caprari 5,5 (17' st Mota 6,5), Maldini 6,5 (27' st Bianco 6); Djuric 6

A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Caldirola, D'Ambrosio, Sensi, Valoti, Forson, Maric, Petagna

Allenatore: Nesta 6,5

Inter (3-5-2): Sommer 6; Pavard 5,5, De Vrij 6, Carlos Augusto 6; Darmian 6 (11' st Dumfries 6,5), Frattesi 6,5, Asllani 6,5 (29' st Correa), Mkhitaryan 6 (11'st Zielinski 6), Dimarco 6; Thuram 5,5 (29' st Arnautovic 6), Lautaro 6 (11' st Taremi 6)

A disposizione: Martinez, Di Gennaro, Palacios, Acerbi, Bisseck, Bastoni, Calhanoglu, Barella

Allenatore: S.Inzaghi 6

Arbitro: Pairetto

Marcatori: 36' st Mota (M), 43' st Dumfries (I)

Ammoniti: Dumfries (I), Mota (M), Pavard (I)

Espulsi: -

