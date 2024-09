Inter, Inzaghi: "Oggi tutti volevano vincere, ma dovevamo segnare di più"

INTER

"Lautaro bravissimo. Avevamo accusato la sconfitta col Milan, ma ero certo che la squadra avrebbe reagito e fatto una grande gara"

© Getty Images Dopo la vittoria contro l'Udinese, Simone Inzaghi è soddisfatto del risultato. "I ragazzi sono stati fantastici e sono molto soddisfatto - ha spiegato il tecnico dell'Inter -. Siamo venuti a giocare su un campo difficile. L'Udinese ha dieci punti". "Abbiamo giocato un grandissimo primo tempo - ha aggiunto -. L'unica pecca è non aver fatto qualche gol in più perché abbiamo avuto almeno quattro occasioni nitide". "Per quello che la squadra ha costruito dovevamo segnare di più. Anche perché poi loro sono entrati due volte in area e ci han segnato due gol - ha continuato -. Comunque non voglio rimproverare nulla alla squadra. E' stata un'ottima vittoria perché venivamo dalla sconfitta nel derby e oggi tutti volevano vincere".

Vedi anche Serie A Serie A, Udinese-Inter 2-3: Lautaro si sblocca e decide il match

"Sull'1-1 abbiamo avuto occasioni importanti e una squadra come la nostra doveva chiudere la gara - ha proseguito Inzaghi analizzando ancora la gara con l'Udinese -. Gli occhi dei ragazzi comunque parlavano chiaro. I ragazzi hanno approcciato bene i due tempi. Sono molto contento". "Sapevo che la squadra avrebbe avuto una grande reazione e avrebbe fatto una grande gara - ha continuato -. Avevamo accusato la sconfitta col Milan. Ma da certe sconfitte si riparte". "I gol subiti di testa? Sono un motivo di crescita - ha aggiunto -. Dobbiamo migliorare, non far crossare gli avversari e occupare meglio gli spazi in area".

Poi su Lautaro: "E' il nostro capitano e sappiamo cosa rappresenta. Ha sempre lavorato bene. Per un attaccante è importante segnare. Oggi è stato bravissimo. Forse quando ha fatto il pallonetto poteva servire un compagno per il quarto gol". "Dimarco seduto in panchina al mio posto a caricare la squadra? Non c'è nessun problema.... ha fatto 65' ottimi, poi ho inserito Carlos Augusto. Voi avete visto solo Dimarco, ma tutti i giocatori in panchina danno il loro contributo e supporto".

LAUTARO: "IMPORTANTE SEGNARE, DOBBIAMO ALZARE IL LIVELLO"

Dopo aver deciso la gara con l'Udinese con una doppietta, Lautaro Martinez ha parlato del match e del ritorno al gol. "Abbiamo sofferto un po' - ha spiegato l'attaccante dell'Inter -. Questo è sempre un campo difficile per noi, ma dopo il derby abbiamo lavorato tanto e parlato meno e si è visto in campo". "Tornare al gol? Sicuramente è importante, l'attaccante cerca sempre il gol - ha aggiunto -. Ma io faccio lavoro per la squadra prima, poi se segno meglio ancora. Dobbiamo lavorare ancora per lasciare l’Inter sempre più in alto". "Cosa serve per tornare l'Inter della scorsa stagione? Atteggiamento giusto, lavorare sempre di più e rimanere umili - ha concluso Il Toro -. Questo è quello che dobbiamo dimostrare, dobbiamo alzare il livello ogni giorno per far crescere l’Inter".