Manchester City, Guardiola: "Battiamo l'Inter per avere il giusto riconoscimento"

Il tecnico catalano dopo la vittoria della FA Cup: "Sabato la partita più importante della storia di questo club"

© Getty Images 1 di 30 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il Manchester City è a un passo dal Treble, dopo aver conquistato Premier e FA Cup. Pep Guardiola non si nasconde e ammette che sabato a Istanbul contro l'Inter Haaland e compagni non possono fallire. "Sono felice di aver finto l’FA Cup, ce la siamo meritata, ma sabato prossimo sarà la partita più importante della storia di questo club - ha spiegato dopo la vittoria con il Manchester United - Siamo in una posizione in cui forse non saremo più nelle vostre vite, quella in cui possiamo vincere tre trofei. Lo sappiamo tutti quello che dobbiamo fare: vero, abbiamo vinto la Premier e la FA Cup ed è già una stagione incredibile, ma ci serve la Champions League per avere quel riconoscimento che questo club si merita di avere. Lo sappiamo, lo abbiamo accettato. Abbiamo vinto tanto finora, ci siamo divertiti, ma quella coppa ancora non l’abbiamo vinta. E adesso dobbiamo farlo".

Guardiola ha già vinto due Champions League alla guida del Barcellona nel 2009 e nel 2011, ma l'Inter evoca cattivi ricordi, visto che nel 2010 il suo Barça venne eliminato dai ragazzi di Mourinho in semifinale. Il tecnico catalano, alla seconda finale in tre anni, accarezza da vicino il sogno di regalare al City il trofeo più importante. In caso di vittoria, Pep diventerebbe l'unico manager della storia ad aver vinto per due volte il Triplete (o Treble in inglese), mentre i Citizens sarebbero l'ottava squadra a riuscire in tale impresa. Di fronte, però, c'è un'Inter in grande forma e che vorrà vendere cara la pelle: la squadra di Inzaghi parte sfavorita e la maggior parte della pressione sarà sulle spalle di De Bruyne e compagni. Gente che ha le spalle larghe ed è abituata a vincere, ma in 90 minuti la storia del calcio ci insegna che tutto è possibile.

