Inter, Inzaghi: "Ottima gara. Polemiche post-Verona? Ho pensato solo al campo"

Il tecnico nerazzurro dopo il roboante successo sul Monza: "Ottimo approccio contro una squadra che l'anno scorso ci aveva tolto punti importanti"

© Getty Images Simone Inzaghi si gode un'Inter apparentemente inarrestabile, dopo l'1-5 rifilato al Monza: "Abbiamo fatto un'ottima gara, preparata nel migliore dei modi - le parole del tecnico nerazzurro a Sky -. I ragazzi hanno dato la solita grande disponibilità. Abbiamo avuto un ottimo approccio contro una squadra che l'anno scorso ci aveva tolto punti importanti. Pressioni dopo le polemiche di Inter-Verona? No, ho guardato solo il campo. Ci sono dei dirigenti che parlano, noi pensiamo solo a lavorare. Siamo abituati alle critiche e alle voci dall'esterno, lo sono io e tutti gli altri allenatori. Fin qui abbiamo fatto grandi cose e vogliamo continuare a farne".

Ora la squadra è attesa da diversi impegni, tra cui la Supercoppa italiana col nuovo format a quattro squadre: "Lo sappiamo, ora andiamo in Arabia da detentori del titolo e affrontiamo questa novità della doppia sfida. Lunedì ci sarà una giornata di riposo, poi martedì ci alleneremo e partiremo. C'è un trofeo in palio, daremo il nostro meglio".

Inzaghi ha preferito non sbilanciarsi sui giudizi nei confronti della squadra: "Non posso ancora dire se è la mia Inter migliore, mancano tante partite. L'anno scorso abbiamo vinto due trofei e fatto una finale di Champions, quest'anno siamo a metà tragitto. Abbiamo fatto un ottimo girone in Europa, ci siamo qualificati in un gruppo tosto e stiamo tenendo un grandissimo ritmo in campionato, ma siamo lì con un'altra squadra e con altre pronte ad approfittare dei nostri errori. Imperfezioni? A mio parere c'è sempre da migliorare. Abbiamo fatto bene a Genova, un po' meno col Verona. Stasera sicuramente abbiamo fatto un'ottima prova".

Si è poi parlato di Valentin Carboni: "L'anno scorso ha fatto un anno di grande crescita con noi. Ha fatto un po' la mezzala, un po' la punta. Quest'anno è cresciuto ulteriormente e gli auguro di continuare così, poi vedremo con la società cosa fare a fine stagione".

Infine una battuta sul mercato, volta più che altro a difendere i suoi attaccanti di riserva, di cui si è chiacchierato molto ultimamente: "Ne hanno parlato i dirigenti. Io sono contentissimo di Arnautovic e Sanchez, che si stanno allenando nel migliore dei modi. Hanno trovato Lautaro e Thuram davanti che hanno fatto benissimo, ma Marko ha fatto partite di livello, Alexis ha giocato meno ma ha fatto un gol importante in Champions col Salisburgo".