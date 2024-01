Serie A, Monza-Inter 1-5: Inzaghi continua a correre in vetta

MONZA-INTER 1-5

All'U-Power Stadium decidono le doppiette di Lautaro e Calhanoglu (entrambi con un rigore) e il gol di Thuram: è momentaneo +5 sulla Juve

L'Inter batte 5-1 il Monza nel quarto anticipo della 20esima giornata di Serie A e continua la sua cavalcata in vetta alla classifica, riallungando momentaneamente a + 5 sulla Juventus seconda. I nerazzurri indirizzano il match dell'U-Power Stadium già nel primo tempo con le reti di Calhanoglu su rigore e Lautaro (12' e 14'). Nella ripresa arriva il tris firmato ancora dal turco (60'), alla sua prima doppietta in A, prima dei rigori trasformati da Pessina (68'), Lautaro (84') e del sigillo finale di Thuram (88'). Palladino resta bloccato a metà classifica, Inzaghi manda un messaggio chiaro ad Allegri e alle rivali di Supercoppa.

LA PARTITA

L'Inter parte forte e dopo neanche 3' va vicina all'1-0, quando una rimessa laterale di Darmian raggiunge Dimarco dopo una respinta rivedibile di D'Ambrosio, ma il sinistro dell'esterno nerazzurro si spegne a lato di poco. I padroni di casa soffrono molto la pressione alta degli uomini di Inzaghi, vanno in grande affanno soprattutto sulla fascia destra da cui al 12' scaturisce l'episodio che sblocca la serata: sul colpo di testa di Lautaro il Var vede il tocco col braccio di Gagliardini, che devia in maniera decisiva la sfera. Rapuano viene richiamato al monitor e assegna il rigore, che Calhanoglu trasforma con la consueta freddezza glaciale. La squadra di Palladino è totalmente nel pallone e dopo appena 2' incassa il raddoppio: Mkhitaryan premia l'affondo di Dimarco, che crossa e trova la spaccata vincente di Lautaro da zero metri. In campo c'è solo una squadra, che al 22' va vicina al 3-0 con una zampata di Thuram su invito del solito Dimarco, che esce di poco alla destra di Sorrentino. Alla mezzora il Monza ha un sussulto da calcio piazzato: Pessina trova la rete di testa su una sponda di Caldirola, ma dopo una lunga revisione il Var annulla per fuorigioco millimetrico. L'Inter torna a premere nel finale di frazione, ma a fine primo tempo il risultato è ancora di 0-2.

A inizio ripresa Palladino prova a giocarsi le carte Kyriakopoulos e Colombo passando a un più offensivo 4-2-3-1. La squadra ne beneficia riuscendo finalmente ad alzare il baricentro e a piazzarsi con una certa continuità nella metà campo avversaria, ma alla prima ripartenza viene punita: inizia e finisce l'azione Calhanoglu, che trova il fondo della rete dopo uno splendido assist di Thuram. Al 66' è Pavard ad andare a un passo dal poker con un gran colpo di testa, ma uno straordinario Sorrentino nega il gol al francese e due minuti dopo il Monza riesce ad accorciare: fallo di Darmian su Mota in piena area, Pessina spiazza Sommer dal dischetto e trova il gol dell'1-3. È solo un'illusione, perché nel finale la difesa brianzola sprofonda e incassa un doppio colpo che rende il risultato pesantissimo: prima il fallo di Akpa Akpro su Frattesi che porta al rigore trasformato da Lautaro (18 gol in 18 presenze in campionato), poi la rete di Thuram in contropiede che vale il pokerissimo e una lezione pesante, ma meritata per la squadra di Palladino, mai scesa in campo.

LE PAGELLE

Dimarco 7 - Torna titolare e riprende a fare quello che vuole sulla sua fascia di competenza. Pressione, affondi, cross e l'assist perfetto per lo 0-2.

Lautaro 7,5 - Gli bastano un paio di giocate per spaccare la partita e fare, come al solito, la differenza. Si procura il rigore dello 0-1 e sigla da grande bomber lo 0-2. Non sbaglia il suo penalty dopo il cambio di Calhanoglu: 18 gol in un campionato da re.

Calhanoglu 7,5 - Dal dischetto continua a essere clamorosamente infallibile. A questo aggiunge anche la sua prima doppietta in Serie A, che completa una serata da protagonista assoluto.

Thuram 6,5 - Un primo tempo in cui svirgola e pasticcia parecchio, sbagliando palloni non da lui. Si rifà a inizio ripresa con il grande assist per il tris di Calhanoglu e col quinto gol, arrivato a risultato ormai acquisito e con il Monza negli spogliatoi.

Gagliardini 4,5 - Male in marcatura su Lautaro sia in occasione del suo tocco di braccio che porta al rigore, sia in occasione del raddoppio. Naufraga come tutta la difesa in un secondo tempo da film horror.

Colpani 5 - Un giallo dopo 5' poi una prestazione opaca, in cui fatica a far da legante tra i reparti, finisce spesso sovrastato dai centrocampisti avversari e non ha possibilità di inventare alcunché.

Mota 6 - È il solo a dare un po' di vivacità all'attacco del Monza, anche dopo il passaggio al 4-2-3-1. È lui a procurarsi il rigore poi trasformato da Pessina, che comunque non basta a raddrizzare una serata da incubo.

Carboni 4,5 - Arriva all'appuntamento col destino nel momento migliore della sua stagione, ma evidentemente (e comprensibilmente) sente troppo la pressione: si eclissa da subito e nonostante resti in campo fino alla fine non lascia alcuna traccia di sé.

IL TABELLINO

Monza-Inter 1-5

Monza (3-4-1-2): Sorrentino 5,5; D'Ambrosio 5 (26' st Mari), Gagliardini 4,5, Caldirola 4,5; Pereira 5,5 (13' st Birindelli 5,5), Pessina 6 (35' st Akpa Akpro 5), Bondo 5 (1' st Colombo 5), Ciurria 4,5 (1' st Kyriakopoulos 5); Colpani 5, V. Carboni 4,5; Mota 6.

Allenatore: Palladino 4

Inter (3-5-2): Sommer 6,5; Pavard 6,5 (37' st Bisseck sv), De Vrij 6,5, Bastoni 6,5 (27' st Acerbi 6); Darmian 6, Barella 6,5 (17' st Frattesi 6,5), Calhanoglu 7,5 (17' st Asllani 6), Mkhitaryan 6,5, Dimarco 7 (27' st Carlos Augusto 6); Thuram 6,5, Martinez 7,5.

Allenatore: S. Inzaghi 8

Arbitro: Rapuano

Marcatori: 12' rig. e 15' st Calhanoglu (I), 14' e 39' st rig. Martinez (I), 24' st rig. Pessina (M), 43' st Thuram (I)

Ammoniti: Colpani (M), Calhanoglu (I), Birindelli (M), Pavard (I)

Espulsi:

LE STATISTICHE

• Hakan Çalhanoglu ha segnato sette gol su rigore in questo campionato; nelle ultime 20 stagioni di Serie A (dal 2004/05), soltanto due giocatori dell’Inter hanno realizzato più reti dal dischetto in un singolo torneo: Diego Milito (8, nel 2011/12) e Zlatan Ibrahimovic (8, nel 2007/08).

• Hakan Çalhanoglu ha realizzato nove reti in 20 match di questo campionato, eguagliando il suo record di marcature in una stagione di Serie A (9 nel 2019/20 in 35 presenze).

• Prima doppietta di Hakan Çalhanoglu alla presenza n° 222 in Serie A. Il centrocampista ha segnato una doppietta in un match dei maggiori cinque campionati europei per la prima volta dal 22 gennaio 2017, con la maglia del Bayer Leverkusen contro l'Herta Berlino in Bundesliga.

• Il Monza ha subito cinque gol in un match per la seconda volta nella sua storia in Serie A, dopo il 2-5 contro l'Atalanta lo scorso 4 giugno. Prima di questa sera, la squadra brianzola non aveva mai subito più di due gol in una singolo match casalingo di massima serie.

• L'Inter è la squadra che ha segnato il maggior numero di rigori in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei (9/9). In particolare, nelle ultime 20 stagioni di Serie A solamente nel 2019/20, la squadra nerazzurra ne ha segnati di più dal dischetto in un singolo torneo di massima serie (10).

• L’Inter è una delle due squadre insieme al Bayern Monaco, a contare almeno due giocatori che hanno preso parte ad almeno 15 gol nei maggiori cinque campionati europei 2023/24 (Lautaro Martinez, 20 e Marcus Thuram 15).

• Solamente Jude Bellingham (13) ha segnato più gol di Hakan Çalhanoglu tra i centrocampisti nei maggiori cinque campionati europei 2023/24 (nove).

• Lautaro Martìnez è uno dei soli tre giocatori dei maggiori cinque campionati europei (con Kylian Mbappé e Harry Kane) capace di segnare più di 17 gol in ognuna delle ultime quattro stagioni (dal 2020/21 al 2023/24).

• L’Inter ha vinto le prime due partite di Serie A in un singolo anno solare per la prima volta dal 2017, quando in panchina sedeva Stefano Pioli.

• Il Monza ha perso quattro delle ultime sette partite di Serie A (2V, 1N): da inizio dicembre, solamente Salernitana e Frosinone (entrambe cinque) hanno registrato più sconfitte nella competizione.

• L’Inter ha conquistato almeno 51 punti dopo le prime 20 gare stagionali di Serie A solo per la seconda volta dopo esserci riuscita anche nel 2006/07 (54 dopo lo stesso numero di incontri in quel caso).

• Lautaro Martìnez è il quarto giocatore in grado di partecipare ad almeno 20 marcature in ciascuna delle ultime quattro stagioni dei cinque maggiori tornei europei, assieme a Mohamed Salah, Kylian Mbappé e Harry Kane (dal 2020/21 al 2023/24).

• Federico Dimarco ha preso parte a otto reti in questo campionato (tre gol e cinque assist) eguagliando il suo record di partecipazioni in un singola stagione di Serie A (otto con il Verona nel 2020/21).

• Il Monza è la squadra che ha subito più gol nei primi 15 minuti di gioco del primo tempo in questa Serie A (nove).

• L’Inter ha segnato almeno cinque reti in un match di Serie A per la prima volta dal 16 settembre 2023 (5-1 contro il Milan in quel caso).

• In questa sfida, Matteo Pessina e Patrick Ciurria (entrambi 55) hanno eguagliato Michele Di Gregorio (55) al 1° posto tra i giocatori con più presenze con la maglia del Monza in Serie A.