Inter, Inzaghi: "Grande gara, sono contento per la prova di Correa"

"Su Correa oggi non avevo dubbi, dovevo solo decidere chi fargli giocare accanto fra Thuram e Arnautovic - ha proseguito Inzaghi parlando ancora della prestazione dell'attaccante argentino -. Già prima dell'altra sosta avevo pensato di farlo giocare a Roma". "Lautaro lo avrei portato in panchina per darci una mano nel finale, sono contento per Joaquin e per i ragazzi, abbiamo fatto una grande gara", ha aggiunto.