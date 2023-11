Inter, Inzaghi dopo la rimonta e il 3-3 col Benfica: "Approccio troppo molle, ma mi prendo l'ottima reazione"

QUI INTER

Le parole del tecnico nerazzurro dopo il 3-3 contro i lusitani in Champions League: "Se quel palo di Barella..."

L'Inter ha pareggiato 3-3 in casa del Benfica in Champions League rimontando nella ripresa i tre gol di svantaggio accumulati nel primo tempo: "Con questa reazione e avendo sfiorato la vittoria, mi prendo le tantissime cose buone del secondo tempo - ha commentato Simone Inzaghi a fine partita -. Abbiamo approcciato male, dovevamo fare tutti di più all'inizio, me compreso. In Champions non puoi permetterti di essere molle in campo".

Durante l'intervallo è cambiato tutto, l'Inter si è ripresentata in campo sotto di tre gol ma riequilibrando il match sfiorando addirittura la vittoria con il palo di Barella nel recupero: "So che posso contare su tutti - ha spiegato a Infinity Inzaghi la mancanza di sostituzioni -. Sarebbe stato facile cambiarne 4-5, ma forse avrei dovuto sostituirne di più. Ma non era colpa dei singoli. Abbiamo parlato, fatto qualche modifica tattica e siamo rientrati in campo con uno spirito nuovo. Se quel palo di Barella...".

La spiegazione dell'approccio sbagliato secondo Inzaghi: "Non deve succedere, abbiamo pagato tutto quello che dovevamo pagare quando non si fanno le cose per bene. Però poi i ragazzi sono stati bravi e abbiamo rimesso le cose a posto. Abbiamo dimostrato di avere un grande carattere e un grande gruppo fatto di tanti titolari".

Tanti i volti nuovi in campo dall'inizio: "Sono soddisfatto della reazione di tutti nel secondo tempo. Questa squadra sa dove vuole arrivare e quanto lavora quotidianamente. All'intervallo ho chiesto un approccio diverso perché nel calcio basta un episodio a cambiare gli scenari".

Per chiudere il girone di Champions League l'Inter dovrà battere la Real Sociedad nell'ultima a San Siro: "Ce la giocheremo, ma ora cerchiamo di recuperare bene che domenica c'è il Napoli e sarà molto difficile perché sono i campioni d'Italia con merito e come noi avranno le fatiche di queste partite sulle gambe".