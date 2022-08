Inter, Inzaghi: "Dobbiamo lavorare ancora, ma a Lecce saremo al top"

© ipp

"Sapevamo della difficoltà della gara, abbiamo alternato buone cose, ma chiaramente in fase difensiva dobbiamo fare meglio, non a livello di squadra ma individuale". Simone Inzaghi analizza così la sconfitta dell'Inter nell'ultimo test pre-campionato contro il Villarreal. "Sapevamo di giocare contro una squadra che ha fatto una semifinale di Champions, ma la gara di oggi ci fa capire che dobbiamo crescere - ha detto a InterTV - Il test è stato impegnativo, siamo in una buona condizione ma dobbiamo ancora lavorare".