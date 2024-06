Inter, Inzaghi: "Contento per Marotta, è la continuità. Rinnovo? Non c'è problema"

INTER

Il tecnico nerazzurro: "Conosciamo tutti che persona è, farà bene". Giovedì summit operativo in sede

Intercettato dai microfoni di Sky Sport, Simone Inzaghi ha commentato la nomina di Beppe Marotta come nuovo presidente dell'Inter: "È la continuità, quindi sono contento. Marotta lo conosciamo tutti che tipo di persona è, farà sicuramente bene". Sul rinnovo del suo contratto nessun dubbio: "Ci incontreremo, non c'è nessun tipo di problema, abbiamo un grandissimo rapporto". Per il tecnico della seconda stella è pronto un nuovo contratto fino al 2027. Tema al centro dell'incontro già programmato per giovedì, nel corso del quale verranno anche definite le priorità del prossimo mercato.

Il prolungamento di Inzaghi, come quelli di Barella e Lautaro, sono in dirittura di arrivo, come detto da Marotta appena eletto presidente. "Prossimi passi i rinnovi di Barella, Inzaghi e Lautaro? Sì, di intesa con la proprietà. Sono ottimista come lo ero prima - le sue parole dopo la nomina -. Non ci saranno problemi perché tutti e tre hanno grande senso di appartenenza e questo è un vantaggio rispetto a qualsiasi altra negoziazione".

Frasi che insieme a quelle di Inzaghi fanno dormire sonni tranquilli a milioni di tifosi dell'Inter. Il passaggio da Zhang a Oaktree non cambia strategie e obiettivi: costruire una squadra forte, con un occhio ai costi, e continuare a vincere. Linee guida che faranno da sfondo all'incontro in calendario giovedè tra la dirigenza nerazzurra e il tecnico: un summit operativo nel quale di concerto verranno definite le priorità del prossimo mercato.

