Inter: Inzaghi cambia, Calhanoglu verso il ruolo di trequartista dietro le punte

VERSO MILAN-INTER

Il turco potrebbe essere avanzato nel 3-4-1-2: l'argentino con Dzeko in attacco. In difesa torna Skriniar

Simone Inzaghi sta studiando l'Inter da schierare martedì sera a San Siro (diretta su Canale 5 dalle ore 21 e in streaming su sportmediaset.it) nel primo dei due derby di semifinale di Coppa Italia. In casa nerazzurra serve una svolta per uscire da un momento complicato e sterile dal punto di vista realizzativo: due pareggi e due sconfitte nelle ultime quattro gare di campionato e zero vittorie nelle ultime cinque uscite se si aggiunge l'andata degli ottavi di Champions League contro il Liverpool, con due soli gol realizzati. Getty Images

Per questo Inzaghi potrebbe anche decidere di cambiare modulo, passando dal tradizionale 3-5-2 al 3-4-1-2, con l'ex Calhanoglu che verrebbe avanzato nel ruolo di trequartista dietro le due punte. È un'idea che il tecnico nerazzurro starebbe studiando per avvicinare il centrocampista turco alla porta e sfruttarne di più le doti realizzative, oltre che di assist-man (6 gol e 9 assist in campionato). "Io in posizione più avanzata? Sono d'accordo, potrei giocare dietro le punte nel 3-4-1-2 anche se a volte devo dare una mano a Brozovic insieme a Barella", ha detto il diretto interessato dopo la gara contro il Genoa. Rispetto alla trasferta di Marassi, la coppia d'attacco sarà formata da Dzeko con Lautaro Martinez, che torna titolare e rispedisce Sanchez in panchina. Altro rientro dal 1' quello di Skriniar in difesa con De Vrij e Bastoni.



E in occasione del derby potrebbe anche esserci la prima convocazione con l'Inter di Gosens, fermo dal 29 settembre quando con la maglia dell'Atalanta contro lo Young Boys rimediò una lesione di terzo grado al bicipite femorale della coscia destra. Per il rientro di Correa invece, assente da Inter-Empoli dello scorso 19 gennaio, bisognerà aspettare la gara di venerdì nell'anticipo di campionato in casa contro la Salernitana.