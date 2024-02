Eloganzione alla coscia destra per Thuram: si punta a riaverlo per l'Atletico

Elongazione dell'adduttore lungo della coscia destra. È l'esito degli esami ai quali si è sottoposto stamane Marcus Thuram, attaccante dell'Inter uscito anzitempo nel corso della sfida di Champions con l'Atletico Madrid. Il francese, sempre presente in stagione tra Serie A ed Europa, salterà sicuramente due partite in campionato: l'obiettivo dello staff di Inzaghi è di riaverlo al top per il ritorno degli ottavi di finale contro l'ex Simeone che si disputerà il prossimo 13 marzo in terra spagnola.