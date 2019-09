Il presidente dell'Inter Steven Zhang eletto nel board dell'Eca

Il presidente dell'Inter Steven Zhang è stato eletto nel board dell'Eca, l'associazione dei grandi club europei presieduta dal numero uno della Juve Andrea Agnelli (riconfermato oggi per il quadriennio 2019-2023). L'elezione avvenuta durante la riunione in corso a Ginevra, fa del 28enne Steven Zhang (che di fatto sostituisce l'uscente a.d. del Milan Ivan Gazidis) il membro più giovane del "direttivo" dell'Eca allargato secondo nuovo statuto a 29 esponenti. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che in mattinata aveva smentito di essere in competizione per un posto nel Board con il collega interista ("Ci stimiamo e non ci metteremmo mai l'uno contro l'altro per una carica") entra invece nel Club Competition Committe.