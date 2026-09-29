Francia-Belgio, De Bruyne insulta l'arbitro per la regola del minuto

All'inizio della ripresa, dopo aver incassato una pallonata in pieno volto in un duello con il difensore transalpino Lacroix, il centrocampista dei Diavoli Rossi ha necessitato dei soccorsi dello staff medico: per effetto della norma, il calciatore ha dovuto abbandonare il terreno di gioco e attendere esattamente sessanta secondi a bordo campo prima di poter rientrare.