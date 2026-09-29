Francia-Belgio, De Bruyne insulta l'arbitro per la regola del minuto

Tensione durante la sfida tra Francia e Belgio, dove la nuova regola introdotta a inizio stagione per contrastare le perdite di tempo ha fatto perdere la testa a Kevin De Bruyne.
All'inizio della ripresa, dopo aver incassato una pallonata in pieno volto in un duello con il difensore transalpino Lacroix, il centrocampista dei Diavoli Rossi ha necessitato dei soccorsi dello staff medico: per effetto della norma, il calciatore ha dovuto abbandonare il terreno di gioco e attendere esattamente sessanta secondi a bordo campo prima di poter rientrare.
Furioso per il regolamento e visibilmente frustrato per l'allontanamento forzato, De Bruyne si è avviato verso la panchina scagliando una vera e propria imprecazione all'indirizzo del direttore di gara prima di ricevere, un minuto dopo, il via libera per riprendere il proprio posto in squadra.