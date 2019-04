Inter, Icardi segna ma la Curva ferma l'esultanza

04/04/2019

Se squadra e allenatore sembrano aver riaccolto Mauro Icardi nella giusta maniera, questo non si può dire per parte della tifoseria. A Genova l'attaccante ha iniziato ad incassare fischi ed insulti (diretti anche alla moglie-agente Wanda Nara) già nel riscaldamento pre-partita, il culmine si è raggiunto al gol e alla sostituzione. Nel momento del rigore segnato, un video mostra come un capo ultras chieda ai tifosi di non esultare, come a frenarsi. Segno della guerra ancora in atto tra Curva ed ex capitano.