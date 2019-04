Icardi si riprende l'Inter 53 giorni dopo: raggiunto Vieri a 123 gol

04/04/2019

In una giornata tremendamente importante nella corsa Champions viste le frenate di Milan, Roma e soprattutto Lazio, ritrovare intatta la vena realizzativa di Icardi è una grande notizia per Spalletti che, in ogni caso, non ha risparmiato la solita puntura: "Era giusto tenerlo fuori, perché si era rivolto a persone che nulla hanno a che fare con l'Inter per farsi ritirare dentro (si riferisce all'avvocato Nicoletti, ndr). Magari non abbiamo la totalità del soggetto ma, per il bene della squadra, un attaccante in più". Come a dire: con me (e/o con la squadra) non si è ancora definitivamente chiarito ma in questo momento servono tutti quindi passiamoci sopra ed eventualmente ci rivediamo a fine stagione.



Con il rigore segnato a Marassi, l'ex capitano ha raggiunto Christian Vieri come ottavo migliore marcatore nella storia dell'Inter a 123 gol: un traguardo di tutto rispetto per un giocatore di 26 anni, ora nel mirino ci sarebbe - futuro nerazzurro permettendo - Nyers a 133. L'assist a Perisic con successivo ringraziamento del croato che compare anche nelle foto Instagram pubblicate dall'argentino, il saluto - anche se freddino - con l'allenatore dopo il cambio sono segnali di un feeling in fase di assestamento. Solo il tempo dirà se sia imposto dalla società per il traguardo del terzo posto o se sia una reale seconda luna di miele con l'ambiente.



Intanto lui, Maurito, non reagisce ai fischi e agli insulti dei tifosi, segna e attende altre chance. Con Keita e il rientro di Lautaro Martinez potrebbe anche toccargli la panchina. Ma intanto, 53 giorni dopo si è ripreso l'Inter e il tabellino marcatori. Solo una decina di giorni fa, in pochi ci avrebbero scommesso.