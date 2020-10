Inter, Icardi ricorda sui social la tripletta al Milan nel derby

"Siamo stati ciò che non si racconta, ma mai si dimentica”, ecco Mauro Icardi che dai social lancia il suo messaggio d'amore (mai dimenticato) all'Inter e ricorda il 15 ottobre di tre anni (15-10-2017) fa quando con una sua tripletta decise il derby contro il Milan. A tre anni di distanza tutto è cambiato, tutto. Maurito non è più il "9" dell'Inter ed è al Psg, lontano dall'atmosfera del derby della Madonnina che rimane importante e affascinante anche in un anno come questo segnato dalla pandemia. Ma non è stato solo Icardi anche la moglie Wanda Nara ha postato con nostalgia la sua casa milanese con vista sulla maestà di San Siro.