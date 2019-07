Inter-Icardi, è la fine: da Zhang a Conte, ecco come è nato il divorzio. E ora il club rischia...

14/07/2019 di MARCO BARZAGHI

La storia tra l' Inter e Icardi ora è veramente finita. Dopo neanche una settimana da separati in casa, come nel più classico dei divorzi, giocatore e società hanno deciso di lasciarsi forse in maniera definitiva, come ha comunicato ufficialmente l' Inter : Maurito non partirà per il summer tour asiatico e da lunedì comincerà ad allenarsi da solo ad Appiano Gentile con un preparatore messogli a disposizione dal club.

Lo strappo decisivo è arrivato nella mattinata di sabato, quando l’Inter ha fatto sapere a Icardi che avrebbe dovuto allenarsi per l’ennesima volta da solo, per ritrovare la condizione, e soprattutto evitare qualsiasi tipo di contatto con stampa e tifosi nell’unico allenamento semi-aperto del ritiro di Lugano. L’attaccante argentino allora, sapendo già che non avrebbe fatto parte della spedizione in Cina, molto scoraggiato da tutta questa situazione ha chiesto e ottenuto il permesso di lasciare la Svizzera e tornare a casa.



Icardi aveva cominciato il ritiro credendo di poter riuscire a conquistare Conte, nonostante Marotta avesse comunicato ufficialmente come lui e Nainggolan non rientrassero più nel progetto tecnico interista, una decisione irremovibile che secondo i ben informati arriva direttamente dalla famiglia Zhang e dal presidente Steven. La sua voglia di rimanere però si è scontrata con la realtà dei fatti: Conte prima gli ha detto chiaramente che non c’era nessuna possibilità di convincerlo a cambiare idea, poi gliel’ha fatto capire escludendolo da ogni esercitazione tattica.



Quando Icardi ha saputo che non sarebbe andato in Cina, ha capito una volta per tutte che la sua storia all’Inter è davvero finita.