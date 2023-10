Inter, i numeri dicono tutto. Thuram, presente da sogno e futuro assicurato

L'ANALISI

Nerazzurri in testa con miglior attacco e miglior difesa. Il francese con quattro gol e 5 assist dopo 10 giornate

Si è chiuso un cerchio, è il primo pensiero guardando Marcus Thuram e Lautaro Martinez felici e soddisfatti abbracciati sotto la Curva e dall'altra un Romelu Lukaku senza più il sorriso dell'arrivo a San Siro che chiama a raccolta i suoi compagni per prendere la strada degli spogliatoi dopo la sconfitta e per lui dopo un oceano di fischi. Ma per l'Inter la vittoria contro la Roma non è soltanto la rivincita sul campo contro l'ex idolo che ha deluso tutti e la consacrazione di quello che poteva essere il suo partner d'attacco e ne è diventato l'erede. Con i tre punti conquistati contro i giallorossi, la squadra nerazzurra si riprende prepotentemente la vetta della classifica, che dice anche miglior attacco e miglior difesa del campionato, con 25 gol fatti e 5 reti subite dopo 10 giornate di campionato. Juve -a 2 e Milan a -3.

L’Inter tocca quota 25 punti nelle prime 10 giornate: soltanto in due occasioni era partita meglio nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A: 26 punti sia nella stagione 1997/98 che nel 2017/18. Un messaggio chiaro e forte quello lanciato dalla squadra di Simone Inzaghi, che contro la Roma dell'ex Mourinho - squalificato come un anno fa e seduto in tribuna stampa - schiera i titolarissimi ma che nel momento del bisogno si affida alla panchina e pesca benissimo, tanta è la qualità della rosa a sua disposizione. Lo aveva già detto la gara di martedì in Champions contro il Salisburgo, sbloccata da un gol di Alexis Sanchez, schierato titolare al fianco di Lautaro, lo ha ribadito la sfida contro la Roma.





Inzaghi decide di chiamare fuori due imprescindibili del centrocampo comee proprio dai piedi dell'albanese - in grande crescita anche in personalità - parte la palla per Dimarco in occasione del gol partita diThuram appunto. Davanti a papà Lilian seduto in tribuna a San Siro, l'attaccante francese veste ancora il ruolo di protagonista. "Siam venuti fin qua, siam venuti fin qua Per vedere segnare Thuram", urlano i tifosi nerazzurri. E sono quattro centri i campionato più cinque assist: Marcus bomber e giocatore al servizio della squadra. E ora sotto con l'Atalanta sabato a Bergamo, poi la trasferta di Champions a Salisburgo e la gara casalinga contro il Frosinone. E dopo la sosta il confronto diretto con la Juve, che potrà dire tanto sulle sorti del campionato.