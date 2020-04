Inter, i giocatori stranieri rientrano a Milano entro martedì

I giocatori stranieri dell'Inter che hanno raggiunto le proprie famiglie all'estero torneranno a Milano entro l'inizio della prossima settimana. Già qualcuno dei sette calciatori partiti, Lukaku, Eriksen, Moses, Young, Godin, Brozovic e Handanovic, ha fatto rientro in Italia ma al massimo lunedì o martedì dovranno essere tutti in Lombardia per iniziare l'isolamento domiciliare di quindici giorni come da prassi avendo trascorso delle settimane all'estero. Inter, Vecino guarda al futuro

Tutto come previsto, insomma, con la speranza che da maggio si possa tornare in campo almeno per gli allenamenti Si attende che a questo punto anche le altre squadre che hanno "liberato" i propri giocatori stranieri, li richiamino alla base.

