Inter, Gagliardini avvicina lo spogliatoio e Icardi

11/03/2019

Prove di pace tra lo spogliatoio dell'Inter e Mauro Icardi. A fare da "ambasciatore" è Roberto Gagliardini, uno che non ha mai nascosto la sua amicizia con l'argentino e che dopo il successo contro la Spal ha cercato di smorzare i toni del caso. "Icardi? Non c’entra con le difficoltà iniziali. Nel primo tempo abbiamo fatto più fatica, nella ripresa ci siamo ripresi anche per il cambio di modulo. Con Mauro mi sono subito trovato bene, mi ha accolto benissimo quando sono arrivato all’Inter. Per il resto, ne so meno di voi”, le parole del centrocampista a Sky. Insomma, una sorta di presa di posizione dall'interno, che potrebbe aprire a un reintegro di Icardi in tempi meno lunghi di quanto temuto.